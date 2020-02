Gianna Nannini super ospite a Sanremo 2020 nella quarta serata

Ormai è ufficiale: Gianna Nannini sarà ospite del 70° Festival di Sanremo 2020 e si esibirà nella serata di venerdì 7 febbraio. Sul palco del Teatro Ariston la rocker per antonomasia si esibirà live presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e un medley dei suoi più grandi successi, infiammando l’intera platea e il pubblico da casa che segue la kermesse più attesa dell’anno.

Gianna Nannini a Sanremo 2020

La presenza di Gianna Nannini a Sanremo 2020 in qualità di super ospite anticipa il ritorno da maggio live non solo in Italia ma in tutta Europa, con la sua voce unica e la sua presenza scenica inconfondibile. Il tour europeo partirà ufficialmente da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio in tutta Europa che si concluderà solo ad ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania con 6 date e poi su quelli della Svizzera con 2 date.

La prima tappa speciale in Italia sarà il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze: un evento unico in cui la rocker toscana sarà accompagnata anche dal grande batterista Simon Phillips. Sarà l’occasione per vivere tutta l’energia di una… “Gianna da stadio”!

A partire da novembre poi Gianna Nannini porterà nei palasport italiani “La Differenza” e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, in cui ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e trascinante energia.

Di seguito le date del tour nei palasport:

18 novembre al Pala Florio di Bari

19 novembre al Pala Partenope di Napoli

21 novembre al Pala Catania di Catania

25 novembre al Pala Verde di Treviso

28 novembre al Pala Alpitour di Torino

1 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano

3 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.