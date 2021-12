Gianmaria e Soleil hanno litigato nuovamente a poche ore dalla puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Proprio la Sorge si è successivamente sfogata con Alex Belli che non ha fatto certamente un quadro positivo di Antinolfi.

Qual è il suo problema? E’ una roba per me inconcepibile. Lui basa tutto questo sulla riuscita di un qualcosa che si è prefissato in testa. Il suo obiettivo ad oggi è vivere una fantomatica storia d’amore, di limoni…

Gianmaria durante lo scontro con Soleil ha ribadito il suo desiderio di volere una storia con Sophie Codegoni:

Nella mia scala di valori e principi viene sempre l’amore, prima di tutto, Provo dei sentimenti. A me non me ne fott* proprio delle clip a me interessa di Sophie. In questo momento cercavo altre cose… come ti permetti di giudicarmi? Se mi chiedi se voglio una storia con lei io la vorrei perché mi piacerebbe, mi trasmette emozioni fortissime. Provo delle sensazioni molto forti.