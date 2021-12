Dopo l’uscita di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno espresso il loro punto di vista. Gianmaria Antinolfi ha trovato in Miriana Trevisan un’ottima alleata per sparlare Soleil Sorge.

Gianmaria sparla Soleil: “Da oggi la nominerò sempre!”

Vi dirò che io mi sento al 100% dalla parte di Alex. – riportano i colleghi di Biccy – Non esiste una vittima in questa storia. Hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti. Ci gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Delia era l’unica parte lesa in questo gioco e l’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d’accordo lei e il marito.

Gianmaria ha affermato di essere dalla parte di Alex:

Perché secondo me ha ragione lui, a me è parso anche influenzato. Credimi Miriana mi espongo e sto con te. Io e Soleil ci eravamo riavvicinati e avevo apprezzato tanto. Dopo un giorno mi ha distrutto nuovamente. Io di indole offro tante possibilità agli altri. Mi sono scottato tante volte ma poi mi stufo e ora mi sono arrabbiato.

Antinolfi ha fatto sapere pure che da oggi nominerà sempre Soleil:

Io da oggi nominerò sempre Soleil. L’unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire queste finte soap opere. Che brutte cose che ha fatto, lunedì in puntata ha detto che siamo vipere e strisciamo. Io mi dissocio completamente dai suoi comportamenti.

Mi volete cattiva? Ok! Secondo me Miriana e Gianmaria stanno utilizzando l’uscita di Alex Belli come “scusa” per “vomitare” il loro rancore nei confronti di Soleil Sorge e poterlo giustificare in questo modo.