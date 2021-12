Oltre a Manuel Bortuzzo anche Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge lasceranno la Casa del Grande Fratello Vip prima del previsto? A quanto pare potrebbe essere così e un video online lo conferma.

Dopo Manuel anche Soleil e Gianmaria lasciano il Grande Fratello Vip?

Oltre a Manuel anche Gianmaria Antinolfi potrebbe abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip tra un paio di settimane, così come ha confessato parlando con Jessica Selassiè proprio ieri sera:

Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo.

E se Gianmaria vuole uscire intorno al 10 gennaio (oppure rimanere un’altra settimana in più per andare via insieme a Bortuzzo), sembra che la stessa idea l’abbia avuta anche Soleil Sorge, forse spinta dall’imminente ingresso di Delia Duran.

Ecco il Video.

Ecco…se Signorini non lo sapeva già, stasera gli viene un colpo ^^

Gianmaria dice a Jessica che vorrebbe uscire tra 10 giorni (quindi il 10/1)…o al massimo quando lo farà Manuel (perchè il piano era uscire insieme) e Jess gli dice che anche Soleil vuole lasciare 😶#gfvip pic.twitter.com/skeytQs9My — Ernesto (@alinoris) December 30, 2021