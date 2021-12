Gianmaria Antinolfi dice basta a Sophie Codegoni. Dopo settimane di tira e molla da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, e dopo aver elemosinato un suo bacio anche nelle passate ore ammettendo di non riceverne uno dall’ultima puntata del GF Vip, nella notte Gianmaria ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro conoscenza.

Le continue insicurezze di Sophie avrebbero portato Gianmaria a prendere la sua decisione ufficiale, anche alla luce dell’atteggiamento della ragazza che si è mostrata particolarmente “accesa” in seguito all’arrivo di Alessandro Basciano.

Dopo la puntata Gianmaria e Sophie si sono ritrovati a parlare del loro rapporto ed il giovane ha spiegato:

Te la do io la risposta con la massima calma: ad un certo punto o scatta o non scatta. Con me non è scattata. A me non piace fare avanti e indietro. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta, già prima della puntata ero pensieroso e pensavo determinate cose. Guarda, ti assicuro, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Io sono a posto con me stesso, sono sereno. Te lo chiedo io.

Penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci abbracciamo, prima ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non è scattata non posso farci niente.