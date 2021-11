Nella Casa del Grande Fratello Vip si stanno per avvicinare le emozioni veramente forti per via delle possibili eliminazioni importanti. Dopo quasi tre mesi di permanenza in gioco, i rapporti d’amicizia si stanno rafforzando sempre di più, parola di Lulù Selassiè e Gianmaria Antinolfi.

La promessa di Gianmaria a Lulù in caso di eliminazione

Proprio l’ex di Belen, ha fatto una promessa alla principessa attualmente in nomination insieme a Carmen Russo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e la sorella minore Clarissa.

Lulù si è avvicinata ad Aldo Montano e Antinolfi e, proprio quest’ultimo ha preso un impegno molto serio e dolce:

Se lunedì vai a casa poi quando esco ti scrivo!

Queste le parole di Gianmaria dopo aver baciato la mano di Lulù che, per tutta risposta, prima di sbaciucchiarlo affettuosamente, ha concluso:

Ci mancherebbe, non so… vuoi sparire nel nulla?

Sul web il rapporto di amicizia che si è creato tra i due concorrenti del GF Vip è molto apprezzato: voi cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO a seguire.

E ancora una volta i momenti Gianlù superano tutte le pseudo coppie #gfvip pic.twitter.com/MEdg91L6yk — ole (@maledettotewpo) November 27, 2021