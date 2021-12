Sophie Codegoni è stata scaricata da Gianmaria Antinolfi ma, a conti fatti, non è minimamente dispiaciuta di questa decisione da parte dell’imprenditore e, chiacchierando con le altre, svela che l’arrivo di Alessandro Basciano l’ha fatta riflettere.

“Gianmaria non è l’uomo per me!”, Sophie chiude il cerchio

Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire “Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente” (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere.

Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l’uomo per me.