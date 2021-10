Sonia Bruganelli, intervistata da Casa Chi, ha fatto un quadro perfetto di Gianmaria Antinolfi dentro la Casa del Grande Fratello Vip: lui maschio alfa e playboy? Ma quando mai.

Io sto rivalutando Gianmaria. Gli abbiamo attribuito una mente contorta e invece, forse, e non so se è meglio… pare proprio così. Avete sbagliato a proporlo come playboy ma non lo è per niente perché è un gattone. C’è difficoltà a trovare il maschio alfa? Eh… anche questa volta non è stato trovato!

Se vogliamo parlare seriamente, se gli autori volevano il maschio alfa non è Gianmaria. Io non mi sono occupata del casting e mi interessa relativamente. Se tu metti una persona come Soleil e Sophie e in mezzo ci metti Gianmaria… Lui non sta facendo una bella opera a se stesso, non sta facendo un bel servizio come uomo e imprenditore.

Per come lui si è presentato…