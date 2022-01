Gianmaria litiga con Soleil per il vino e poi la prende in giro: “La soap è finita!” – VIDEO

Lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil e Gianmaria per colpa del vino. I rapporti tra i due ex fidanzati si stanno facendo nuovamente molto tesi in vista della nuova puntata che andrà in onda stasera.

Soleil e Gianmaria litigano per colpa del vino: ecco cosa è successo

A quanto pare Gianmaria ruberebbe dell’alcol per versarlo all’interno di bottiglie d’acqua vuote e poterlo bere successivamente con chi vuole lui. Infatti l’altra sera avrebbe bevuto del vino in piscina con Federica.

Soleil ha spiegato l’accaduto a Sophie:

Sono arrivate tre bottiglie ed è arrivato un goccio di Bellini a Katia ed un goccino a me e basta. – ha spiegato Soleil a Sophie – Sappiamo benissimo che ogni volta pensa di fare il furbo fregandosi l’alcol ma questa volta l’ho fregato e se l’è presa come un pazzo. E’ preso malissimo, tiralo fuori dalla stanza.

SOLEIL SVELA A TUTTI CHE GIANMARIA VERSA LO SPUMANTE NELLE BOTTIGLIE VUOTE DI ACQUA E LE NASCONDE.INFATTI L’ALTRA SERA HA PRESO UNA BOTTIGLIA DOVE ALL’INTERNO C’ERA IL VINO E L’HA BEVUTA CON FEDERICA IN PISCINA #GFvip pic.twitter.com/pUupCiHixV — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) January 7, 2022

Soleil cerca di parlare con Gianmaria e lui fa dei versi, dicendo anche ‘sfigata’ alla fine. CHE GENTLEMAN #gfvippic.twitter.com/XY7XYwBEnb — solesupporter (@solesupporter) January 6, 2022

Dopo lo scontro in cucina, Gianmaria si è rifugiato in sauna prendendo in giro la sua ex fidanzata.

C’è proprio un bel clima…

MIRIANA È USCITA DAL LETARGO E PRENDONO IN GIRO SOLEIL ADDIRITTURA GIANMARIA GLI FA UNA PERNACCHIA, QUANDO FINO A UNA SETTIMANA FA GLI GIRAVA INTORNO.CHE UOMO!!!#GFvip pic.twitter.com/VAmLm1OWGr — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) January 7, 2022