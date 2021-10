Gianmaria lascia Greta per Sophie: “Non voglio stare lontano da te” – VIDEO

E mentre Manila Nazzaro crede che tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sia tutto un teatrino (anche) con la complicità di Soleil Sorge, l’imprenditore campano si è dichiarato all’ex tronista di Uomini e Donne.

Gianmaria lascia Greta per Sophie: la Codegoni non si fida

L’unica persona che io ho guardato dopo venti giorni qui dentro sei stata tu, perché comunque avevo visto in te già qualcosa all’inizio. Avevo un feeling con te. Non lo avevo programmato, non l’avevo previsto. È nato tutto qui. Mi sono trovato in una totale confusione e sabato alla festa mi sono detto è fatta.

Perché se io sono andato avanti con una persona e perché mi piace molto… Se io mi sono mosso nei tuoi confronti è perché ho già deciso di perdere una persona. Ho già scelto la persona che mi può piacere in questo momento. Dammi la possibilità di riacquistare la tua fiducia. Non voglio stare lontano da te, non voglio smettere di guardarti. Non voglio smettere di parlare con te. Perché mi piaci, ma non perché sei bella fisicamente.