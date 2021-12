Gianmaria lascia il GF Vip e chiude con Sophie (ma poi ci ripensa) – VIDEO

Anche Gianmaria Antinolfi probabilmente lascerà la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo lunedì sera. Questo è ciò che è emerso dalla lunga chiacchierata in sauna che ha avuto con Sophie Codegoni, dopo aver cercato di chiarire il loro rapporto.

Gianmaria lascia il GF Vip e chiude con Sophie?

Dopo appassionati baci e la voglia di conoscersi meglio, Gianmaria e Sophie hanno deciso di rimanere amici (o forse no?). L’imprenditore campano lunedì sera dovrebbe unirsi al quartetto di concorrenti che lasceranno il gioco e, anche per questo motivo, ha deciso di mettere in chiaro alcune cose.

Tra i punti lasciati in “sospeso” c’è il rapporto con Sophie Codegoni. Nella sauna i due hanno deciso di rimanere amici e lasciare stare una possibile storia d’amore.

Successivamente si sono ritrovati sotto le coperte tra coccole e carezze: incoerenza oppure voglia di provarci sul serio?

Ecco alcuni video e pareri di Twitter.

Gianmaria chiude definitivamente con Sophie e sceglie di andarsene lunedì #gfvip pic.twitter.com/ivaAoYHJh3 — (@maledettotewpo) December 10, 2021