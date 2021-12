Katia Ricciarelli colpisce ancora e se ne frega del Natale. La matrona del Grande Fratello Vip, impaziente di iniziare a cantare per rallegrare l’atmosfera, ha avuto un battibecco con Gianmaria Antinolfi, rimproverato come se avesse dieci anni.

Katia rimprovera Gianmaria

Gianmaria, reo di non avere indossato l’outfit adatto per l’occasione, è stato ripetutamente rimproverato da Katia davanti a tutta la Casa (che ha assistito quasi in silenzio).

La matrona aveva deciso un maglioncino nero come tutti gli altri, ma Antinolfi ha spiegato di voler indossare una giacca. Questa risposta non è stata vista di buon occhio dalla cantante che ha perso la pazienza in un attimo: “Non fare il furbo con me” ha commentato infastidita.

Gianmaria vs Katia (+ le facce di Carmen dietro) #gfvip pic.twitter.com/tTA4TTzzGj — noemi 🦚 (@wildfiresqueen) December 25, 2021

Gianmaria si è successivamente sfogato con Miriana:

Io dò rispetto e pretendo rispetto, qui sembra di stare in collegio, invece di divertirci, poi inizia a dire me ne vado, e vatténn.

Ho amato Gianmaria, lo ammetto.

#gfvip Gianmaria “Io dò rispetto e pretendo rispetto, qui sembra di stare in collegio, invece di divertirci, poi inizia a dire me ne vado, e vatténn” 🍵 🍵 pic.twitter.com/P4RMKpRK4O — Finoallafine (@ggiuve1897) December 25, 2021

Alcuni tweet su Katia

il regalo di natale per katia: un suo disco di 30 anni fa STO: LACRIMANDO #gfvip pic.twitter.com/fHlz4TqaOC — BagnoTrash (@bagnotrash) December 25, 2021