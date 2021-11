Continua ad andare male il rapporto nella Casa del GF Vip tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo averlo mandato perfino in nomination, l’ex tronista ha continuato a punzecchiare anche ieri, ricevendo il cambio solamente indifferenza.

Sophie attacca Gianmaria (ma lui la ignora): “Sei uno sfig*to!”

Al termine del GF Game Show, Sophie ha stuzzicato Gianmaria perché durante il gioco (oppure game, come direbbe il buon Alex Belli) non ha voluto dire che non vorrà più vedere una volta terminata l’esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia.

“Ti è mancata la sincerità Gianmaria, sennò potevi vincere…”, ha affermato Sophie. Non contenta, la Codegoni ha continuato a punzecchiare Gianmaria: “Amore com’era quella frase? Poraccitudine has no limits? Sfig*to… Gianmaria sei veramente sfig*to, ti stavo spiegando un concetto e neanche guardi in faccia le persone”.

La tattica di Gianmaria sta funzionando alla perfezione.

gian non risponde completamente alle parole di sophie #gfvip pic.twitter.com/YDaMLNgI5U — CIAUUUU (@buongiornissim8) November 11, 2021

Parla il fratello di Antinolfi