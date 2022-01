Gianmaria Antinolfi si è trasformato nelle ultime ore in un vero e proprio comandante dell’esercito, pronto a dichiarare guerra in diretta tv a Soleil Sorge. Non da solo però. Per farlo ha avuto bisogno di radunare le sue truppe, facendo gruppo con altri Vipponi e chiedendo loro di restare uniti.

Gianmaria ed il gruppo pronti a fare guerra a Soleil

Mentre c’è chi organizza le nomination, Gianmaria prepara l’offensiva nei confronti della sua ex fidanzata con la quale sembrava essere tornato il sereno. Una mera illusione però, dal momento che in vista della nuova puntata il giovane è certo di poter avere l’occasione per metterla in ginocchio in diretta tv.

In vista di ciò, ha radunato i suoi soldati migliori:

Stasera tutti uniti, Alessandro, Miriana, io, Jessica, Sophie, Lulù, Manuel… Dopo ci mettiamo un attimo insieme.

Miriana si è detta d’accordo ma ha chiesto di non essere lasciata sola nel corso della serata. “Andiamo in guerra stasera”, ha ribadito Antinolfi. Gianmaria ed il suo gruppetto ha quindi promesso scintille, vedremo chi vincerà la guerra a quanto pare già in atto.

Gianmaria “Stasera tutti uniti..Io, Alessandro, tu (Miriana) Jessica, Sophie, Lulù, Manuel..Dopo ci mettiamo un attimo insieme” 36 anni e ha bisogno di fare gruppo contro Soleil perchè da solo non ha avuto le palle dal giorno 1.

Ma poi sto sguardo? Ma che è Gomorra? #gfvip pic.twitter.com/P1brkyldyv — Catia (@catiuz92) January 3, 2022

Miriana “Non mi lasciate sola stasera”

Jessica “Noi no assolutamente”

Gianmaria “Andiamo in guerra stasera” 50, 36 e 25 anni e hanno bisogno del sostegno l’un dell’altro per attaccare Soleil 😅.

Ah Gianmaria quello che deve andare a lavoro da ottobre fuori dalle dinamiche #gfvip pic.twitter.com/KudahHiJ4A — Catia (@catiuz92) January 3, 2022

Soleil ha sempre avuto ragione su Gianmaria, con lei ha solo fatto bel viso a cattivo gioco, ogni passo verso di lei era calcolato, infatti alla prima occasione gli è uscito tutto il rancore che covava. Le povere fesse eravamo noi che lo credevamo povero cucciolo. 💀 #gfvip pic.twitter.com/PrPfiyckuO — #Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) January 3, 2022

Gianmaria alle spalle chiedendo di allearsi insieme per andare contro Soleil e gli altri e minacciando di tirare piatti in faccia e di dire il nome di Superman semmai Soleil dovesse mettersi contro di lui sempre Gianmaria in puntata: #gfvip pic.twitter.com/By76NFM5VO — Vale ♐️ (@afiresign_) January 3, 2022