Gianmaria infastidito dal bacio tra Alex e Soleil? Le ipotesi del web – VIDEO

Soleil e Alex danno fastidio a qualcuno della Casa? Ieri sera per Gianmaria Antinolfi è stata una puntata molto positiva. Al GF Vip è arrivato il fratello minore Francesco (tutti sono impazziti per lui) ed ha “scelto” chi corteggiare tra La Stasi e Sophie Codegoni. Nonostante questo, il post puntata, per lui, non è stato dei migliori.

Gianmaria infastidito dal bacio tra Alex e Soleil?

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, il “kiss freeze” ha evidenziato una complicità innegabile tra Soleil Sorge e Alex Belli e, proprio per questo motivo, Signorini ha mostrato pure un bacio tra di loro che potrebbe aver innervosito Gianmaria.

Secondo gli amici di Twitter, l’imprenditore campano si sarebbe innervosito per questo avvicinamento ma anche per gli sfottò di Alex alle sue spalle (in merito alla sua frequentazione con Sophie).

Voi che ne pensate?

Ecco il VIDEO a seguire.

Hmm la puntata per lui é andata relativamente bene, ha pure visto il fratello. Non sarai così agitato perchè ti è scattato qualcosa con le insinuazioni di Alfonzo su Sole e Alex e ora ti devi sfogare? #gfvip? https://t.co/gCgzgVWh2a — l (@humkic_ilma) October 25, 2021