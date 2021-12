Nuovi momenti di tensione al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. In occasione del party di sabato sera, l’imprenditore ha cercato di prendersi una bottiglia di vino ma senza riuscirci.

Nel corso del party Gianmaria, con il cavatappi in mano, ha cercato di aprire la bottiglia che Soleil aveva tra le mani: “Sciò, fra un po’ la apro, puoi andare“, ha affermato la Sorge facendo imbufalire Antinolfi:

Di contro, La Stasy ha lanciato una frecciatina:

Stai molto calmo fra un po’ la apro e te la offro, stai calmo lo sai che diventi veramente brutto? Anche meno. Poverino non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disperato per bere, capito? Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche forse la apro…

Alcune ore fa Gianmaria si è sfogato con Miriana parlando di Soleil alle sue spalle:

Ha fatto un commento negativo su di me… domani sera spero che andiamo in superled e faccio una nomination bomba dicendo che la nomino perché l’unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo ed ancora non ha capito che dovrebbe risplendere di luce propria invece che dare addosso al prossimo, probabilmente di luce propria ha ben poco questa persona. L’unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo e fare le soap opera .

Citando le “soap opera”, Gianmaria ha lanciato una bella frecciatina pure ad Alex Belli.

dico in tutta onestà che se avete meno di diciotto e vi comportate con gli altri come fa soleil pure passabile perché per essere sue fan evidentemente siete come lei ma mi auguro non arriviate alla sua età ventisette ancora messi così male

