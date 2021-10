Finalmente Gianmaria Antinolfi ha vuotato il sacco ammettendo l’interesse verso Sophie Codegoni, seppur in modo poco convinto. Giucas Casella ha fatto notare come possa esserci un interesse reciproco tra Gianmaria e Sophie ma a causa della timidezza di Antinolfi nessuno avrebbe ancora fatto il primo passo. Per questo ha spronato il giovane imprenditore a rivolgere qualche attenzione in più nei confronti dell’influencer.

Gianmaria Antinolfi vuota il sacco: cosa prova per Sophie Codegoni

Secondo Giucas Casella, Sophie Codegoni sarebbe rimasta delusa dalla confusione di Gianmaria Antinolfi e soprattutto dalla mancanza di coraggio dimostrata dal ragazzo nell’affrontare questa situazione che lo vede ancora indeciso tra lei e la fidanzata Greta.

A detta del paragnosta, dunque, basterebbe anche solo un piccolo gesto da parte di Gianmaria, il quale si è convinto delle parole dell’amico al punto da asserire:

La vorrei beccare da sola, stasera o le dico una cosa carina o l’abbraccio. Prima di andare a dormire, promesso…

A raggiungere i due Vipponi in veranda è stato anche Aldo Montano che ascoltando le parole di Gianmaria ha domandato: “Allora sei interessato?”. La replica del giovane però non lo ha pienamente convinto:

Non so… Certo che sono interessato a lei, sono molto riservato sulle mie cose. Sono interessato, ma volevo prendermi un attimo per me, per rigenerarmi proprio.

Giucas ha quindi invogliato il ragazzo a parlare con Sophie e di non rimandare ancora. Antinolfi vuoterà il sacco anche con la diretta interessata?