Gianmaria conforta Soleil Sorge, lo staff di Antinolfi interviene

Gianmaria Antinolfi è stato l’unico insieme ad Alex Belli ad offrire il suo sostegno a Soleil Sorge dopo le accuse di razzismo. Il loro ultimo emozionante confronto al Grande Fratello Vip ha commosso anche lo staff dell’imprenditore.

Io mi sono innamorato di te perché ho visto una donna meravigliosa, non perché sono un pazzo. Ammazzali di gentilezza. Tu devi essere te stessa, devi far vedere la tua fragilità.

Soleil Sorge dopo aver abbracciato il suo ex ha aggiunto:

Quello che ero con te lo sono anche qui dentro, cerco di esserlo con tutti, non capisco perché non venga percepita. Non voglio più stare male.