Gianmaria Antinolfi, ospite di Casa Chi, ha parlato della fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ma ha aggiornato pure i fan sul suo rapporto con Federica Calemme, facendo delle precisazioni anche su Sophie Codegoni.

Con Federica è stato un continuo naturale di qualcosa che stavamo costruendo. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Io ho 36 anni e qualche esperienza nella mia vita l’ho fatta. Io credo che bisogna rispettare determinati tempi. Abbiamo vissuto tantissime esperienze belle. Io sono a Firenze in questo momento e Federica ieri ha preso un treno per venire a cenare con me ieri sera a Firenze, per passare una serata insieme. In questo momento ho una consapevolezza diversa che mi permette di non aver paura.