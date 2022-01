Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip a fine mese? Spunta una data – VIDEO

Gianmaria Antinolfi lascia la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo 24 gennaio? A quanto pare l’imprenditore dal primo di febbraio dovrebbe rientrare nella sua sede di lavoro in pianta stabile.

Proprio ieri, nel corso di Casa Chi, il fratello Francesco aveva ipotizzato cosa potrebbe accadere di qui a breve senza tenere in considerazione una variabile che si è totalmente modificata in questi giorni: il rapporto con Federica Calemme.

Manila ha fatto leggere a Gianmaria la lettera che ha scritto a Manuel e, dopo un abbraccio, proprio Antinolfi ha affermato:

Io vado via il 24, non ce la faccio più. Il primo febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso.

Lui doveva abbandonare il programma già a dicembre per via degli impegni lavorativi. Grazie ad un dialogo con il datore di lavoro ha prorogato questo contratto. – svela Francesco a Casa Chi come riporta blogtivvu.com – Adesso dovrebbe uscire però probabilmente arriva nel momento migliore del suo percorso. Resta o va via? Se dovessi scommettere la quota che resta è più alta.

Per me potrebbe restare. Anche perché se gli fate sapere com’è la situazione tra green pass e tamponi… – riporta blogtivvu.com – Gianmaria non vuole consigli perché fa esattamente il contrario. A parer mio resta anche se ha un impegno fuori che lo chiama a gran voce. Secondo me farà una scelta di vita.