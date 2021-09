“Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore”: le segnalazioni del web sul concorrente del GF Vip

Gianmaria Antinolfi ha dei segreti non del tutto svelati? Dopo che i riflettori si sono accesi sulla sua vita privata, l’attenzione si è spostata adesso sulla sfera professionale. Parlando del giovane napoletano è sempre stato descritto come un imprenditore ma adesso sarebbe emerso qualche dubbio anche su questo aspetto.

Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore?

Il Grande Fratello Vip ha finora già svelato alcuno aspetti di Gianmaria Antinolfi finora inediti. Dopo lo scontro con la sua ex Soleil Sorge, ritrovata proprio nella spiatissima Casa e dopo il confronto dell’ultima puntata con la sua attuale fidanzata, Greta Giulia Mastroianni, l’imprenditore potrebbe presto essere nuovamente tirato in ballo in una delle prossime puntate del reality.

Il motivo questa volta potrebbe avere a che fare con il suo lavoro e a sollevare il dubbio è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso le sue recenti Instagram Stories. Secondo alcune segnalazioni del web, Antinolfi non sarebbe affatto un imprenditore, bensì il direttore vendite di una grande conceria.

Cosa ci sarà di vero nelle segnalazioni raccolte da Deianira? La stessa blogger ha indagato su questo enigma svelando l’arcano, come emerge dalle sue Instagram Stories.