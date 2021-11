Gianmaria Antinolfi, ecco com’era prima del GF Vip: le foto ieri e oggi

Gianmaria Antinolfi rischia di lasciare il Grande Fratello Vip e dire definitivamente addio alla sua esperienza all’interno della spiatissima Casa. L’imprenditore napoletano, classe 1985, ha avuto un percorso altalenante, diviso tra Soleil Sorge, l’ex fidanzata Grata Mastroianni e l’attrazione per Sophie Codegoni, senza alla fine riuscire a concludere nulla sul piano sentimentale (almeno durante gli ultimi due mesi).

Gianmaria Antinolfi, le foto ieri e oggi: ecco com’era

A renderlo un “Vip”, tuttavia, sarebbero state le sue relazioni amorose piuttosto che il suo lavoro, e lo stesso Gianmaria Antinolfi ne è apparso pienamente consapevole. Anche per questo in tanti hanno voluto saperne di più sulla sua vita e in particolare su com’era prima del suo ingresso al GF Vip.

La risposta arriva direttamente dal suo profilo social, dal quale, tornando indietro, è possibile recuperare alcuni scatti prima che il successo legato al reality lo travolgesse.

Iscritto a Instagram nel 2012, all’epoca Gianmaria aveva 27 anni ed era solito documentare le sue serate in locali e le sue vacanze tra le Baleari e la splendida Capri. Niente barba e capelli leggermente più lunghi, ecco a seguire una carrellata di scatti dal passato:

