Gianmaria Antinolfi svela qual è stato il bacio migliore della sua vita

Gianmaria Antinolfi negli ultimi giorni è stato al centro delle vicende della Casa del Grande Fratello Vip per via di un bacio inaspettato con Sophie Codegoni. Ed a proposito di baci, nelle ultime ore si è reso protagonista di una confessione su quello che è stato il bacio migliore della sua vita.

Gianmaria e la confessione sul miglior bacio della sua vita

Neanche a dirlo, la risposta è all’interno della stessa Casa del Grande Fratello Vip ma non si tratta affatto di Sophie bensì di Soleil Sorge, sua ex fidanzata e con la quale all’inizio di questa esperienza non è stato affatto tutto rose e fiori.

Intanto questo pomeriggio, proprio mentre Gianmaria era in veranda con alcuni compagni di avventura, tra cui Soleil, si è lasciato andare ad una confessione tra il serio e il faceto. Tutto è iniziato quando scherzando, l’influencer ha fatto notare all’imprenditore di potersi vantare di aver baciato Valeria Marini.

Poi, sempre scherzando, gli ha chiesto quale fosse stato il bacio migliore dato fino a quel momento ed Antinolfi ha fatto inevitabilmente proprio il suo nome. Una risposta che ha fatto sognare i fan della ex coppia.