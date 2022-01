Gianmaria Antinolfi sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip che abbandonerà la Casa più spiata d’Italia per tornare al suo lavoro di imprenditore.

Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. – ha affermato l’autore del GF Vip nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi – Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare.

Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gianmaria… entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro.

Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente.