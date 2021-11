Gianmaria e Alex stanotte si sono picchiati? Da alcune ore, un tweet sta facendo il giro della rete diffondendo inesattezze. Secondo l’account Agent Beast, i due se le sarebbero “suonate” di santa ragione e il Grande Fratello Vip avrebbe censurato le loro urla.

Gianmaria e Alex si sono picchiati? La fake news fa il giro della rete

Peccato che ad urlare sia stata Soleil Sorge dopo essersi fatta male al fondoschiena cadendo sopra un bicchiere di vetro (esattamente come vi abbiamo raccontato proprio oggi).

Inoltre, nonostante i toni “forti”, la regia come avrebbe potuto censurare la lite in maniera preventiva? Secondo questo profilo Twitter, le telecamere avrebbero staccato per evitare la squalifica di entrambi.

La diffusione della notizia ha generato un po’ di “panico” in rete ma, visti i commenti di risposta, sono in pochissimi coloro che hanno creduto alla veridicità di queste informazioni.

Morale della favola? Fake news!

Ho provato disgusto nel vedere Gianmaria sminuito da Alfonso e da altri concorrenti in quel modo.

Tutti quelli che sono lì dentro come Alex, lo sono perché sono i migliori nel loro settore?

Che mi risulti tutti hanno “pompato” la loro vita per entrare. #gfvip pic.twitter.com/7RWjug6h0o — LaPieradelGF (@Alessan20316061) November 1, 2021