Dopo aver concluso la sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni si è avvicinata ad Alessandro Basciano. Ieri sera, complice un film visionato da tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, i due ragazzi si sono lasciati andare ad alcune confidenze.

Alessandro e Gianmaria hanno ridimensionato di molto il loro interesse nei confronti di Sophie e Basciano ha pure sminuito il suo aspetto fisico facendo un paragone con la sua ex fidanzata Erjona Sulejmani:

Qua è perché siamo concentrati. L’attrazione tu ce l’hai avuta come ce l’ho avuta io. Però, poi, quando incontri donne… Cioè io quando andavo in giro con quella… Io poi dico, aspetta un attimo. Ridimensioniamo un attimo le cose come stanno. Alla fine con tutta l’esperienza che ho fatto…

Gianmaria si è accodato al suo pensiero:

Non ci facciamo prendere per i fondelli perché non siamo proprio gli ultimi due degli sfig*ti. E’ come quando vai nel paesino e sta la più bella e se la tira. Quando vai nella grande città nessuno se la tira perché ce ne sono mille. Qua dentro è la stessa cosa.