Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo le foto con Martina

Gianmarco Steri, arriva la sua versione dei fatti.

Gianmarco rompe il silenzio dopo le foto con Martina De Ioannon: “Non c’è nulla di cui vergognarsi”

Dopo giorni e ore di chiacchiere, indiscrezioni e fotografie che hanno acceso il gossip, arrivano finalmente le prime parole di Gianmarco Steri in merito alla situazione che lo vede coinvolto insieme a Martina De Ioannon. A riportarle è Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di cronaca televisiva, che ha condiviso lo scambio tra Gianmarco e un’utente che gli aveva scritto per esprimere indignazione.

La risposta di Gianmarco è stata piuttosto pacata:

“Non c’è nulla di cui vergognarsi, tante stupidaggini vengono scritte solo per cavalcare un momento, quando la realtà è molto più semplice di ciò che si sta raccontando. Un abbraccio.”

Non solo. Lo stesso Gianmarco, sempre via messaggio, ha aggiunto che ci sarà un momento per fare chiarezza, ma che “non è questo il momento”. Una frase che, inevitabilmente, lascia spazio a dubbi e domande. Perché non ora? C’è forse una regia dietro a questa “semplicità” di cui parla?

In molti si chiedono se la “chiarezza” arriverà davvero in modo spontaneo o se verrà servita al pubblico sotto i riflettori di un talk televisivo, magari proprio in quel locus amoenus che tanto ama questi intrecci sentimentali: un bel salotto in prima serata.

Per esempio:

“Nessun comportamento irrispettoso”

A chi lo accusa di mancanza di rispetto verso i rispettivi partner, Gianmarco risponde secco:

“Non c’è stato nessun comportamento sbagliato e irrispettoso.”

Parole che non convincono tutti, anzi. Il pubblico resta diviso: da una parte c’è chi chiede di rispettare la privacy, dall’altra chi non crede affatto alla “semplicità” della vicenda e sospetta che dietro ci sia ben altro, magari un racconto costruito ad arte per altri scopi.

Resta ora da vedere se, come spesso accade, dopo il silenzio arriverà il classico “coming out” pubblico. Magari già nei prossimi giorni.