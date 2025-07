Gianmarco Steri rompe con Cristina Ferrara e si prepara per la tv, gli scoop

Terremoto nella love story post-Uomini e Donne! Gianmarco Steri, ex tronista amatissimo, sembrerebbe essersi già separato da Cristina Ferrara. Ma non finisce qui: spuntano già voci su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello a settembre, e non solo.

Finita la relazione con Cristina?

Secondo recenti segnalazioni, dopo la scelta a fine maggio, Gianmarco ha iniziato a girare l’Italia da ospite nelle discoteche, mentre Cristina ha tolto alcuni contenuti social condivisi insieme, facendo scattare i primi dubbi di crisi. Non ci sono conferme ufficiali, ma il web è già esploso con queste ipotesi: la coppia nata nel dating show di Canale 5 è davvero ai titoli di coda?

Steri si prepara alla prossima stagione tv, i possibili scenari

Per settembre, intanto, circolano due scoop. Amedeo Venza ipotizza che Gianmarco potrebbe rimanere a Uomini e Donne, ma non come tronista: c’è il progetto di vederlo dietro le quinte, come hair stylist, grazie ai suoi due barber shop romani.

Ma l’altra notizia che circola è un possibile ingresso al Grande Fratello: Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Steri sarebbe pronto per una nuova avventura da concorrente nel reality di Canale 5. Tesi avvalorata dal fatto che l’ex tronista sia entrato in un’agenzia televisiva, la stessa di Alfonso Signorini. Siamo veramente ad un passo dal vederlo nella Casa del GF.

Commentiamo insieme

Parliamoci chiaro, Steri e Ferrara non hanno mai, purtroppo, brillato per sintonia ed empatia reciproca. Le vibes sono state quelle di una scelta forzata. Lo dimostra il fatto che ad oggi nessuno dei due parla di fidanzamento ufficiale. Ed ecco spuntare le ipotesi più semplici (forse banali? e anche scontate?) del circolino gossip Mediaset: se non funzioni come coppia nella realtà dopo un programma tv di una stagione passata, sarai scelto come ingranaggio per catturare pubblico nella prossima. Ma funzionerai? Ce lo vedete Gianmarco fare dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello? Il sommo Alfonso avrà sicuramente già pensato ad uno dei suoi soliti triangoli, dinamica ormai canonica del suo reality. Tutto questo sarà realtà? Vedremo.

Quale sarà il futuro di Gianmarco

Cosa succederà davvero? Le opzioni sono tre:

1. Resterà a UeD come hair stylist: consoliderebbe una carriera in tv senza farsi oscurare;

2. Parteciperà al GF: salto nel reality per far conoscere di più la sua personalità e massimizzare visibilità;

3. Sceglierà la vita privata, attendendo di capire la storia con Cristina.

Insomma, Gianmarco Steri non smette di far parlare: tra la presunta rottura con Cristina e l’ipotesi di un doppio salto, da tronista a possibile GF.

E voi cosa ne pensate? Lo preferite parrucchiere backstage o concorrente nella Casa?