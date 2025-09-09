Gianmarco Steri lascia Cristina: c’entra una persona vicina a lui

Gianmarco Steri lascia Cristina Ferrara, è già finita? Spunta l’indiscrezione sul motivo della rottura

Stanno circolando sempre più insistentemente voci sulla fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, conosciutisi a Uomini e Donne. La loro scelta era andata in onda solo lo scorso maggio, ma oggi sembra che la storia possa essere già arrivata al capolinea. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai due protagonisti, ma alcuni indizi sui social hanno alimentato i dubbi dei fan.

L’ultima immagine condivisa insieme sui rispettivi profili Instagram risale a circa tre settimane fa. Da allora nessuna interazione pubblica, nessuna foto o storia condivisa. In più, di recente, Gianmarco ha partecipato da solo a un matrimonio, senza Cristina al suo fianco. Tutti segnali che fanno pensare a una possibile rottura.

“Non piace alla mamma di lui”: Gianmarco lascia Cristina?

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, sarebbe stato Gianmarco a mettere fine alla relazione. Alcuni messaggi ricevuti e poi condivisi dall’esperta di gossip parlano chiaro: “Lui ha lasciato lei, non piace a sua mamma e ai suoi amici”. A rafforzare l’ipotesi della rottura definitiva c’è anche una seconda fonte anonima, che ha voluto spiegare le presunte motivazioni: “La rottura c’è perché Cristina non piace alla mamma e agli amici di lui. Forse Gianmarco non ha il coraggio per lottare”.

Chi ha seguito il trono di Gianmarco ricorderà come, durante le puntate, il suo entourage si fosse dimostrato più favorevole a Nadia Di Diodato, altra corteggiatrice arrivata fino alla fine del percorso. Alla fine, però, il tronista aveva scelto Cristina, seguendo il suo cuore. Ora, però, le pressioni esterne potrebbero aver avuto un peso nella decisione finale.