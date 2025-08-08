Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, spunta una terza persona: cosa sta succedendo

Spunta una terza persona misteriosa tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa sappiamo.

Cristina e Gianmarco: spunta un uomo misterioso, le stranezze

Arriva dalla newsletter di Lorenzo Pugnaloni una segnalazione che, se fosse confermata, potrebbe dare vita a nuovi sviluppi su una delle coppie nate recentemente nel mondo dello spettacolo: Cristina Ferrara e Gianmarco Steri.

Un lettore molto attento ha infatti notato un dettaglio interessante, che ha deciso di condividere con la redazione di Pugnaloni: “Ieri Cristina era sicuramente al compleanno di ****** (censuriamo volontariamente il nome del ragazzo per privacy). Le foto coincidono, nessuna foto insieme, ma troppe coincidenze: lei pubblica uno scatto e lui poco dopo posta lo stesso luogo. Sono andato a vedere: è lo stesso identico posto, con quelle rocce particolari che si vedono anche nella foto di lei. Secondo me ha scattato da sopra. Nulla di male… ma che nessuno dei due, né degli amici presenti, abbia pubblicato una sola foto insieme, è… strano. Molto strano.”

Un’osservazione che farà subito alzare le antenne ai fan, che da settimane ipotizzano una crisi tra Cristina e Gianmarco. La persona citata nella segnalazione – il cui nome non è stato reso pubblico – era già stata accostata a Cristina in altre occasioni, in particolare durante le ormai note uscite in barca. Curiosamente, Cristina e questo ragazzo non si seguono sui social, nonostante le frequenti apparizioni negli stessi contesti.

Ma non finisce qui

Mentre cresce il sospetto che qualcosa stia accadendo lontano dai riflettori, ecco emergere un altro dettaglio significativo: Gianmarco si trovava recentemente a Salerno, la città dove vive Cristina. Eppure, non si sono visti. Gianmarco ha preferito dormire in hotel piuttosto che – almeno ufficialmente – incontrarla.

Coincidenze o strategie?

Il dubbio resta. C’è chi ipotizza che Gianmarco possa aver scoperto qualcosa di inatteso. Altri, invece, parlano di una mossa ben studiata, forse orchestrata dai due per aumentare l’attenzione mediatica, magari simulando una rottura per generare interazioni e curiosità.

Una cosa, però, è evidente: nessuno dei diretti interessati ha smentito o chiarito nulla. E come spesso accade in questi casi, il silenzio può essere molto più eloquente di mille parole.