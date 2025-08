Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: il gesto di lui potrebbe confermare la crisi

Tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara qualcosa non va?

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: qualcosa non torna? Le voci su una possibile crisi

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che metterebbero in dubbio la stabilità della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia nata all’interno del programma Uomini e Donne. A riportare la segnalazione è stato Lorenzo Pugnaloni tramite la sua newsletter.

Secondo quanto segnalato da un lettore, Gianmarco sarebbe stato visto a Salerno, ma non nella casa condivisa con Cristina. Pare infatti che alloggi in un hotel della zona. L’informazione arriverebbe da una fonte ritenuta affidabile: un parente della persona che ha scritto alla redazione, il quale lavorerebbe all’interno della struttura in cui l’ex volto di Uomini e Donne starebbe soggiornando.

Il like che non c’è (e che c’è sempre stato)

Ma non è tutto. Sempre secondo la segnalazione riportata nella newsletter, a far sorgere ulteriori dubbi è stato anche un piccolo ma significativo dettaglio notato sui social: sotto l’ultimo post pubblicato da Cristina Ferrara non compare il solito like di Gianmarco. Un gesto che fino a poco tempo fa non mancava mai, e che quindi ha fatto riflettere chi segue attentamente i movimenti della coppia online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA FERRARA (@cristinaynaferrara)

Va detto che, almeno per il momento, queste restano soltanto ipotesi basate su voci non confermate. Potrebbero esserci motivazioni del tutto normali dietro questi segnali: impegni personali, esigenze lavorative, o anche semplicemente una scelta di mantenere un basso profilo sui social. Tuttavia, gli utenti più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che, a differenza di altre coppie nate nello stesso contesto televisivo, tra Gianmarco e Cristina non è mai sembrata emergere quella forte complicità che spesso caratterizza le storie più solide (qui per il racconto dettagliato di quando hanno perso l’aereo + foto).

E ora ci si chiede: si tratta davvero di un momento di crisi o solo di semplici coincidenze? Molti si aspettano che a breve i due pubblicheranno una nuova foto insieme per smentire tutto, come spesso accade in situazioni simili.

Resta da vedere se nei prossimi giorni arriveranno smentite ufficiali o nuove conferme dai diretti interessati. Nel frattempo, l’attenzione resta alta.