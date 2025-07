Gianmarco Steri rompe il silenzio e confessa i dettagli della storia con Cristina-

Tra i tronisti più amati dell’ultima stagione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha lasciato il segno nel cuore del pubblico. La sua esperienza nel dating show è stata un vero successo, con oltre 3.000 donne che hanno chiesto di corteggiarlo, incuriosite dal suo modo di fare e – inutile negarlo – dal suo fascino.

Ma alla fine, a conquistarlo è stata Cristina Ferrara, con cui ha deciso di iniziare una relazione lontano dalle telecamere. A distanza di un paio di mesi dalla scelta, in molti si chiedono: come procede la loro storia?

A rispondere ci ha pensato direttamente Gianmarco, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, parlando della sua nuova quotidianità con Cristina. La coppia ha già fatto la prima vacanza insieme:

“A giugno siamo stati una settimana in Sardegna , è andata molto bene. Ora stiamo cercando di organizzare un altro viaggio per agosto,” ha raccontato.

Ma la parte più interessante arriva quando parla della loro convivenza “a tempo pieno” durante le ferie:

“Abbiamo passato 24 ore su 24 insieme , e questo mi ha permesso di conoscere aspetti di lei che non avevo notato durante il programma. È una ragazza molto semplice, e questa cosa mi ha colpito. Devo dire che non me l’aspettavo così.”

Ovviamente, non mancano le differenze caratteriali:

Oltre alla relazione, Gianmarco sta cercando di mettere ordine anche nella sua vita professionale. Conosciuto per essere un bravo parrucchiere e barbiere, sta cercando di consolidare la sua posizione nel settore.

“A livello lavorativo voglio stabilizzarmi e fare le cose per bene. Dopo Uomini e Donne, mi sono trovato in mezzo a un caos meraviglioso. Non mi aspettavo tutto questo affetto, la notorietà che è arrivata. Sto ancora cercando di capire come gestire il tutto.”