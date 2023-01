Perché Gianmarco Petrelli è assente ad Amici 22? Ecco il motivo

Gianmarco Petrelli è uno dei ballerini più amati di Amici 22. Domenica 22 gennaio 2023, il danzatore di Alessandra Celentano sarà assente in puntata e Maria De Filippi non ha svelato per quale motivo.

Perché Gianmarco Petrelli non è presente ad Amici 22?

Perché Gianmarco Petrelli è assente da Amici 22? La pagina di Amici News ha svelato il motivo della sua mancata presenza nel corso dell’ultima puntata del talent show in onda su Canale 5 domenica 22 gennaio:

Inoltre volevamo dirvi anche un’altra cosa. Al termine della registrazione una ragazza chiede dove fosse Gianmarco e le viene risposto testualmente: “È UN PO’ MALATUCCIO”.

MA GIANMARCO STAVA PER SENTIRSI MALE PER PIACERE #Amici22 pic.twitter.com/tVQlX7GCr6 — mar. m&c lovebot ☁️ (@luvsgrr) January 15, 2023

