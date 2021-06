Supervivientes per i naufraghi italiani continua ad essere un’esperienza molto dura. Dopo Valeria Marini attaccata dalle meduse, anche Gianmarco Onestini ha dovuto fare i conti con una brutta e dolorosa disavventura, alle prese con un ragno presumibilmente velenoso.

Gianmarco Onestini morso da un ragno: interviene un medico

Dopo aver preso parte all’edizione spagnola del Grande Fratello e vinto nel suo spin off El tempo del Descuento, il fratello minore di Luca Onestini prosegue nella sua scalata in Spagna dove è particolarmente amato.

Nelle ultime ore però, mentre si trovava sull’Isola Honduregna, Gianmarco Onestini insieme a Omar Sánchez sono stati protagonisti di una disavventura in quanto entrambi sono stati morsi da un ragno che ha provocato un grande dolore e gonfiore alle gambe.

A giungere in loro soccorso anche Carlos Alba, altro naufrago di Supervivientes che ha cercato di far uscire il veleno lasciato dal ragno nel corso della notte. La manovra però non ha avuto gli effetti desiderati in Gianmarco.

Necessario a quel punto l’intervento del medico che ha ripetuto la stessa azione svolta dal naufrago. Ancora una volta il dolore è stato tale per entrambi i malcapitata scoppiati in lacrime. Solo in puntata, Onestini ha commentato:

Buonasera a tutti. È vero che ieri è stata la giornata peggiore qui per me. Ma voglio dire che sto bene, non getto la spugna, vado avanti e continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno che mi sostengano. Siamo ancora qui al top.

QUI il video