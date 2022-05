Gianmarco Onestini e Mila Suarez, al termine di una esibizione durante la finale de La Pupa e il Secchione Show, si sono beccati uno “zero” da parte di Soleil Sorge, una delle tre giudici del programma.

Anche durante il programma, Soleil e Gianmarco hanno discusso animatamente e l’ex suocera è perfino intervenuta con una frecciatina.

Di ritorno alla vita di tutti i giorni, Onestini ha ripreso in mano i social dicendo la sua contro la Sorge:

Ragazzi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi, super carini e quindi vi ringrazio per tutto l’appoggio. E un commento a caldo rispetto alla puntata di ieri che è stata la finale. Per quanto riguarda quel giudice (Soleil, ndr) che ci ha dato zero nella prova nella quale ci siamo esibiti, avrete notato la sua zero professionalità e incapacità nel svolgere il proprio ruolo, ha fatto vedere di essere una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere l’obiettività quando svolge una funzione come giudice.