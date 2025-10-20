Gianmarco e Martina si stanno frequantando: lo scoop e il “progetto in corso?”

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si stanno frequentando: nuova coppia.. e nuovo business?

Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile avvicinamento tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Una di queste voci ci è giunta: una fonte ha parlato e ci ha svelato i dettagli.

I due sono stati avvistati ai Parioli, in una zona piuttosto tranquilla e poco trafficata di Roma, e l’incontro ha lasciato più di qualche dubbio tra chi li ha riconosciuti.

Una nostra utente ci ha scritto raccontando di averli visti proprio davanti a un ristorante chiuso da anni. Con loro, altre due persone. Martina indossava un cardigan beige, mentre Gianmarco era vestito in modo casual con una maglietta bianca sotto una felpa o maglione blu. A detta della segnalazione, “bellissimo dal vivo ancora di più”.

La dinamica dell’incontro ha fatto pensare a qualcosa di più di una semplice frequentazione: “Sembrava quasi un incontro di affari”, ci scrive. “Strano si fossero fermati proprio lì, ci devi andare apposta in quella via”.

Una possibilità ventilata è che abbiano pranzato da Nino Romito, uno dei pochi locali ancora attivi in quella zona, ma non si esclude che si trattasse di un sopralluogo:

“Mi ha dato vibes imprenditoriali”, continua la fonte. “Magari lei vuole aprire un nuovo ristorante”.

Effusioni, baci, coccole? “Niente, erano semplicemente in piedi vicini ma nessuna effusione”.

Coppia o collaborazione?

Che si stiano frequentando è ormai praticamente certo: tra segnalazioni social, apparizioni “casuali” e un certo feeling visibile anche da lontano, la chimica c’è. Ma questa nuova uscita pubblica apre uno scenario diverso: e se tra Gianmarco e Martina ci fosse anche un progetto imprenditoriale in ballo? Nuova apertura gastronomica firmata De Ioannon–Steri?

Avete altri avvistamenti o segnalazioni? Scriveteci in DM o mandate una mail (anche anonima)!