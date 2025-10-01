Martina torna con Gianmarco dopo la rottura con Ciro? Gli indizi

Gianmarco e Martina stanno tornando insieme? Cos’hanno notato i fan

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: semplice coincidenza o ritorno di fiamma? Gli indizi social dopo la rottura con Ciro Solimeno

Mentre la rottura tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon è stata appena ufficializzata con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, i fan più attenti iniziano a notare alcuni movimenti sui social che potrebbero aprire scenari inaspettati. Tutto ruota attorno a un nome noto ai fan di Uomini e Donne: Gianmarco Steri, ex corteggiatore proprio di Martina nel programma di Maria De Filippi.

L’incontro all’evento, un incontro a tre

A collegare i tre non è solo il passato televisivo, ma anche un evento recente: la festa per i dieci anni di Action Academy, tenutasi pochi giorni fa a Palazzo Brancaccio. All’evento erano presenti sia Ciro che Martina e, indovinate un po’, anche Gianmarco.

I primi segnali (dopo la serata?), repost simili

Dopo la serata, alcuni utenti sui social hanno iniziato a condividere dettagli che, presi singolarmente, potrebbero sembrare banali, ma letti nel contesto attuale fanno decisamente riflettere.

Martina avrebbe ripubblicato su TikTok un breve video con immagini di una strada notturna trafficata e illuminata, accompagnato dalla frase: “Tutto questo e ci siamo comunque incontrati”.

Poco dopo, Gianmarco Steri avrebbe condiviso una Instagram story con l’immagine di un’autostrada, anche questa notturna e illuminata, con un messaggio carico di significato: “Stai vivendo la vita che volevi o quella che ti fa meno paura?”.

Un pensiero profondo che, secondo alcuni fan, potrebbe essere legato proprio alla scelta fatta da Martina nel dating show, quando preferì uscire con Ciro e non con Gianmarco.

Il tiktok di Martina: “Se ci incontriamo non è casualità”

Ma non è tutto. Sempre Martina ha condiviso su TikTok un altro contenuto, stavolta accompagnato dal brano “Désole” di Anna Pepe, recitando il passaggio: “Se ci incontriamo non è casualità…”, che inevitabilmente, ad oggi, viene interpretato dai fan e da chi continua a sperare come una curiosa coincidenza.

A rincarare la dose è arrivata anche un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, che come sempre va presa con le dovute cautele, ma che ha stuzzicato l’interesse del pubblico: “Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune, per questo si sono lasciati entrambi?!??!?!”

Naturalmente sono indizi e segnalazioni che fanno più fantasticare che altro infatti al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito, e non ci sono prove concrete che ci sia qualcosa tra Martina e Gianmarco.

Tuttavia, la vicinanza temporale tra la rottura tra Martina e Ciro e quella tra Gianmarco e la sua ex fidanzata, unita a questi piccoli ma curiosi segnali social, accende inevitabilmente la fantasia dei fan.