Gianmarco e Martina, le prime foto di coppia e la reazione di Ciro

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon escono allo scoperto: la prima foto ufficiale da coppia

Dopo settimane di indiscrezioni, voci di corridoio e segnalazioni anonime, arriva finalmente la conferma visiva che in tanti stavano aspettando: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono ufficialmente una coppia. Le prime foto insieme, in atteggiamenti affettuosi e inequivocabili, sono state condivise sui social da Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano.

Lo scatto che sta già facendo il giro del web li ritrae insieme in un locale a Montespaccato, quartiere della capitale. Sorridenti e complici, i due sembrano aver superato il passato televisivo che li aveva inizialmente divisi, per ritrovarsi – a sorpresa – proprio lontano dalle telecamere.

La segnalazione diventa realtà: “Erano a un locale a Montespaccato”

Secondo quanto riportato da entrambi i blogger, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si trovavano in un locale romano molto frequentato, dove non sono passati inosservati. Qualcuno tra i presenti ha immortalato la scena e ha inviato lo scatto a Pugnaloni, che non ha perso tempo a condividerlo.

“Stavano a un locale a Montespaccato”, ha scritto nelle sue stories.

La risposta di Ciro Solimeno: “La mia campana aveva ragione”

Pugnaloni ha deciso di girare la foto anche a Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina De Ioannon, uscito con lei da Uomini e Donne. La reazione di Ciro? Breve ma pesante: “La mia campana aveva ragione”.

Una frase che suona come una conferma ai suoi sospetti.. Ciro aveva infatti dichiarato di sentire puzza di bruciato fin da subito e di non aver mai creduto fino in fondo alle parole di Martina. E ora, con queste foto, pare che tutti i pezzi del puzzle stiano andando al loro posto.