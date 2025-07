Gianmarco e Cristina, imprevisto in aeroporto: “Non li hanno fatti imbarcare” (FOTO)

Imprevisto bizzarro per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in aeroporto a Napoli: andiamo a scoprire cos’è successo.

Una nuova segnalazione di Deianira Marzano ha fatto il giro del web, stavolta protagonista Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, che sono stati avvistati insieme all’aeroporto mentre si preparavano a prendere un volo per Santorini. Descritti come “molto innamorati e affettuosi”, i due sembravano pronti per una romantica fuga, ma qualcosa è andato storto, come riferito da un utente che ha segnalato un imprevisto.

L’amore in aeroporto: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara molto affettuosi

Secondo la segnalazione, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara erano in aeroporto a Napoli, pronti a imbarcarsi per Santorini, una destinazione da sogno che sembrava il perfetto sfondo per la loro storia d’amore. La coppia, visibilmente affiatata, non ha nascosto la loro complicità e affetto reciproco. A far emergere la loro intimità, i dettagli riportati dallo stesso utente che ha assistito al momento, descrivendo i due come “molto innamorati e affettuosi”.

Un imprevisto in aeroporto: “Lui aveva solo la patente”

Tuttavia, un imprevisto ha rovinato i loro piani. Secondo quanto riportato dall’utente che ha segnalato la vicenda a Deianira Marzano, la coppia si è trovata in difficoltà al momento dell’imbarco. Gianmarco Steri, infatti, non aveva con sé i documenti di riconoscimento necessari per l’imbarco. Aveva solo la patente di guida, ma senza il passaporto o un altro documento valido. Questo ha portato alla triste conclusione che non sono riusciti a prendere il volo.

Nonostante il loro entusiasmo, l’imprevisto burocratico li ha costretti a rinunciare alla partenza.