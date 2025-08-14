Buone notizie per i fan di Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne: spunta il video che smentisce la crisi

Gianmarco e Cristina: la verità sulla presunta crisi dopo Uomini e Donne.

Ottime news per i fan della coppia composta da Gianmarco e Cristina, ex protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi.

I telespettatori più affezionati ricorderanno il percorso televisivo di Gianmarco: dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, all’epoca tronista, accettò l’invito di Maria a salire lui stesso sul trono. Da lì è nato il capitolo che ha cambiato la sua vita: l’uscita dal programma insieme a Cristina.

Una scelta che ha diviso il pubblico: c’era chi tifava per loro senza riserve e chi, invece, vedeva la decisione di Steri come un “ripiego”, insinuando che i suoi sentimenti non fossero del tutto autentici.

L’amore tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne

Dopo la loro uscita dal programma, le voci si sono rincorse. Segnalazioni, indiscrezioni e qualche maliziosa interpretazione social parlavano di momenti difficili tra i due. Secondo alcuni esperti di gossip, la coppia stava attraversando una fase complicata.

L’ultimo episodio “sospetto” risale a pochi giorni fa, quando un testimone ha raccontato di aver visto Cristina e Gianmarco discutere animatamente per un’intera serata in un locale di Salerno.

La smentita: Gianmarco e Cristina, amore e selfie a Paestum

Ma la realtà sembra ben diversa. Un video pubblicato su TikTok da un utente li mostra in piena sintonia a Paestum, mano nella mano per le vie del centro turistico. Zero musi lunghi: solo sorrisi, passeggiate, e chiacchiere con i fan che, dopo averli riconosciuti, non hanno resistito alla richiesta di selfie.

A consolidare l’idea che tutto fili liscio tra loro ci hanno pensato le Instagram Stories di Cristina: prima un romantico tramonto – identico a quello postato da Gianmarco – e poi un video ironico in cui riprende il fidanzato appena uscito dalla doccia, con una chioma voluminosa degna di un cartone cult. La didascalia? Un’esilarante paragone a Dragon Ball.

Niente crisi, solo tanto amore… e un po’ di ironia

Insomma, per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non c’è nessuna crisi in vista. La complicità è viva, il feeling pure, e la voglia di divertirsi insieme sembra intatta. Il gossip potrà anche inventare, ma alla fine sono le immagini e i gesti quotidiani a raccontare la verità.