Gianluca “Scintilla” Fubelli si è sposato! Dopo la lunga storia d’amore con Elena Morali, il simpaticissimo comico è convolato a nozze con un volto amatissimo di Amici di Maria De Filippi: di chi si tratta?

Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli ha sposato un volto di Amici di Maria

Scintilla ha sposato Federica Camba. Come ben sapete, proprio la cantautrice, per moltissimi anni ha scritto numerose canzoni per gli allievi di Amici di Maria, collaborando attivamente con il celebre talent show.

Tra i grandi successi di Federica Camba per Amici di Maria, ricordiamo “Stupida” e “Immobile”, canzoni che hanno decretato il successo di Alessandra Amoroso subito dopo la vittoria.

Alcuni mesi fa, proprio la cantautrice aveva condiviso la proposta di matrimonio di Scintilla:

Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice: è ora della proposta di matrimonio! Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato.

Ieri, invece, proprio entrambi hanno condiviso un video con la fede al dito, scrivendo:

Ci siamo sposati! Più io di te… No, più tu di me, Va bene allora più tu di me… Insomma, di più di più di più, ancora e ancora… Diciamo per sempre.

