Gianluca Grignani discute con la band e lascia il palco (due volte) – VIDEO

Gianluca Grignani, dopo un lungo periodo di pausa, è tornato alla musica tra concerti ed eventi. Ieri, in concerto a Viareggio, così come documenta Very Inutil People, il musicista ha discusso con la band lasciando il palco due volte.

Gianluca Grignani litiga con la band e lascia il palco

“Gianluca Grignani discute con la band dopo aver abbandonato il palco due volte”, scrive la celebre pagina di gossip condividendo il video che potete trovare in apertura del nostro articolo.

Del resto, proprio Grignani, intervistato di recente dal Messaggero, aveva confidato che “sul palco non esistono regole”.

Nel frattempo sui social di recente è diventato virale il video di un’altra performance che fece scalpore, quella della finale del Festivalbar ’95.

Grignani era salito sul palcoscenico visibilmente agitato e, dopo aver litigato con il pubblico e il cameraman, decise di abbandonare prima di finire l’esibizione.

Oggi, a distanza di molti anni, ha svelato l’accaduto:

Arrivai sul palco già nervoso – ha raccontato Grignani. – Fiorello nel backstage mi aveva provocato, dicendo cose che non posso riferire. Corsi sul palco. Mi introdussero dicendo le solite sciocchezze. Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare. Scoprii invece che c’era il playback. Mi infuriai. Uno mi tirò una biglia: mi prese sotto l’occhio. Lo puntai. Volevo scendere e prenderlo a pizze, la sicurezza mi fermò.