Gianluca Benincasa, ex (?) fidanzato di Antonella Fiordelisi, non entrerà più al GF Vip. E’ questa la “notizia shock” segnalata in queste ore da Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, dopo i recenti accadimenti. Ma cosa sta succedendo davvero?

“Gianluca Benincasa non entrerà più al GF Vip”: l’indiscrezione

Come sappiamo, Gianluca sarebbe dovuto entrare nella spiatissima Casa del GF Vip, sebbene non sia mai stato chiarito in che ruolo. Sarebbe potuto essere un “ospite” temporaneo della Casa, o forse un concorrente in corsa. Fatto sta che secondo Rosica, ciò non accadrà mai, almeno nel caso di Gianluca. Come mai?

“La famiglia di Antonella Fiordelisi ha preso forti provvedimenti legali che hanno causato lo stop di Gianluca Benincasa”, scrive in merito Investigatore Social.

A confermare i provvedimenti legali intrapresi dalla famiglia di Antonella, era stata anche Deianira Marzano che aveva riferito quanto appreso dalla migliore amica della Vippona, secondo la quale il padre di Antonella avrebbe presentato “un esposto nei confronti del suo ex per stalking, con misura di divieto di avvicinamento”.

A questo punto, sfuma definitivamente l’ingresso in Casa di Gianluca?

Nel frattempo il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, è intervenuto nuovamente su Instagram, facendo intendere di voler intraprendere nuove azioni contro l’ex della figlia: “Oggi tocca andare dai carabinieri”, ha spiegato.