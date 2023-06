Tra pochi giorni si concluderà ufficialmente l’esperienza in Honduras per gli attuali naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Poco prima però del gran finale, ad essersi aperto davanti alle telecamere del programma è stato Gian Maria Sainato, il quale si è sentito di raccontare un aspetto molto intenso della sua vita privata relativo al suo rapporto con il padre.

Gian Maria ha spiegato di non avere più rapporti con il padre da oltre dieci anni. Una confessione inaspettata, quella giunta nelle passate ore, quando l’influencer ha deciso di aprirsi e di condividere con alcuni suoi compagni di avventura un aspetto inedito del suo privato:

Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia.

Il 28enne ha spiegato che il genitore ha dovuto fare i conti con una problematica non indifferente che evidentemente ha influenzato non poco il rapporto con il resto della famiglia:

Quando all’età di 18 anni Sainato ha deciso di andare via di casa, il rapporto con il padre si è inevitabilmente interrotto:

Non gli parlo da tanti anni. Per me ha la colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa sua problematica per star meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò. Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio.