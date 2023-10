Ieri è stata a tutti gli effetti la giornata di Andrea Giambruno, l’ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni. Dopo essere stato mollato dalla donna, con tanto di annuncio social, il giornalista si è autosospeso per una settimana, in accordo con Mediaset, dal suo programma di Rete 4. E Striscia la Notizia, alla luce di ciò, ha deciso di “graziare” almeno per ora l’uomo, già ampiamente colpito su più fronti.

Giambruno ed i nuovi video di Striscia messi in pausa

I fuorionda vergognosi ed imbarazzanti di Giambruno avrebbero portato alla decisione di Giorgia Meloni di porre fine alla sua relazione, sebbene lei abbia lasciato intendere nel suo post social che fosse già finita da tempo. Intanto Striscia la Notizia, che aveva annunciato un terzo capitolo della saga Giambruno, ha deciso per il momento di metterlo in pausa.

Dagospia però, ha svelato che proprio il Tg satirico avrebbe in serbo “altri video, peggiori per Andrea Giambruno. Ma Antonio Ricci ha deciso di non mandarli in onda”.

Per il momento, dunque, il papà di Striscia ha deciso di mettere in pausa i nuovi servizi. Antonio Ricci proprio ieri aveva affidato all’agenzia Ansa un breve commento sulla vicenda, dopo la decisione della premier, limitandosi a dire:

Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere.