Il rapporto tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli è incredibilmente cambiato nel giro di qualche settimana. All’inizio, infatti, proprio l’influencer non “sopportava” la venezuelana e così, dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, trovava qualsiasi scusa per non interagire con lei.

Giaele svela perché Oriana “non le piaceva”: “Mi inventavo di tutto…”

“Mi stava sulle scatole e mi inventavo di tutto per non socializzare con lei, ogni volta che lei ci provava, io cercavo di tirarmi indietro”, ha raccontato Giaele divertita alla sua amica e Tavassi.

Pronta la replica di Oriana:

Ah, quindi io mi avvicinavo e tu mi rifiutavi?

Giaele ha commentato ancora specificando per quale motivo:

Amo ma era per Antonino, non mi piacevi…

Fortunatamente dopo poco le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono diventate amiche ed hanno aggiunto al loro gruppo anche Micol Incorvaia ed oggi, per la gioia dei fan le OMG, sono in finale.