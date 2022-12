Antonella Fiordelisi ha scoperto in diretta al Grande Fratello Vip l’infelice frase pronunciata da Micol Incorvaia chiacchierando con Giaele De Donà. “Mentalmente limitata”, questa la definizione che ha fatto letteralmente sbottare la ex fidanzata di Lenticchio.

Giaele smaschera Antonella dopo la diretta del GF Vip

Micol era in giardino con Giaele e stava parlando di Antonella: “Noi siamo troppo distanti. Ma come senso dell’umorismo. Ne parlavo oggi con Edoardo Tavassi. A un certo punto li sentivo parlare e non riuscito ad ascoltare talmente…era là lei. Limitatezza mentale. Infatti io, Edoardo l’altro…E lo conosco benissimo. Quando usciremo da qua ti racconterò tutto”.

Antonella, dopo aver sentito questa frase, è scoppiata a piangere.

Micol ha provato a spiegarsi:

So che è una frase infelice. Mi riferivo alla ristrettezza di vedute in alcuni contesti, nello scherzo. Abbiamo un modo diverso di scherzare. Limitatezza in quel senso, non parlo di non essere non normodotati.

Antonella ha reagito male:

Sono felice di essere come sono perché sono vera e sincera. Non mi piacciono le persone come te Micol, e non c’entra niente Edoardo. Mi stavo avvicinando perché mi stavo fidando di te. Invece sei una grande falsa e una pessima persone. E poi dicevi a Patrizia. Complimenti.

Durante la pubblicità, Giaele De Donà ha sbugiardato la Fiordelisi (che le diceva di vergognarsi):

Tu mi vieni a dire vergognati dopo che sono venti giorni che parli di me? Oggi parlavi di me alle spalle, perché non rispondi visto che dici che non parli dietro? Ancora oggi era lì che parlava di me. Sono venti giorni che mi provochi. Pure oggi parlavi alle spalle di me e dici che parli in faccia… mi hai pure detto che sono senza cervello e non valgo niente e non era in modo scherzoso. Ero dall’altra parte e ho sentito che parlavi di me alle spalle e non parlarmi di falsità perché sei la prima e no non mi vergogno perché non ho nulla di cui vergognarmi!

Giaele ha proseguito il suo sfogo anche dopo la diretta del Grande Fratello Vip parlando con Attilio Romita, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia:

Anch’io all’inizio no riuscivo ad avere rapporti con le donne, fatti due domande. Anche a me è successo ed ho capito che forse ero io il problema e so di esserlo stato. Me ne ha dette di peste e corna dietro che valgo solo coi diamanti e che non ho altro da raccontare che l’amore libero… ma parliamo di che cosa? Non me ne frega proprio un cazz*, posso chiudere con lei.

Giaele De Donà ha fatto aprire gli occhi anche ad Oriana raccontandole tutti i commenti che Antonella diceva alle spalle della venezuelana.