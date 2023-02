Giaele De Donà, stanca delle lamentele di Antonino Spinalbese, si è sbottonata di fronte all’ennesima presa di posizione dell’ex compagno di Belen chiaramente stanco del Grande Fratello Vip.

Giaele rimprovera Antonino: “Sono 4 mesi che dici questa cosa!”

Questi discorsi fanno cadere le braccia. Dici che non vedi l’ora di andare a casa, ma amo sono quattro mesi che dici questa cosa quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. Ogni tanto Antonino fa di quei discorsi… arrivato a due mesi dalla fine uno inizia a ragionare anche di strategia.

Naturalmente se Antonino decidesse di andare via di sua spontanea volontà dovrebbe anche fare i conti con la penale del GF Vip.

Piuttosto, la cosa più semplice da fare sarebbe mandarlo in nomination e sperare che il pubblico possa votarlo per farlo uscire fuori dalla Casa: cosa accadrà?

Giale contro il parrucchiere 🔥🔥🔥🔥. Finalmente qualcuno che ha avuto le 🏐 🏐 di sbattergli la verità in faccia!!! E chi se non lei??? #GFvip #oriele #gioiellers #incorvassi #thepisis pic.twitter.com/r5pY6IYuXm — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) February 5, 2023

Antonino parla di Luna Marì

Antonino Spinalbese, proprio in queste ore, ha svelato a Giaele per quale motivo dorme da un lato preciso del letto in modo da poter vedere la luna per associarla alla figlia: