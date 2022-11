Nel passato sentimentale di Giaele De Donà ci sarebbe una storia complicata e violenta. Prima di conoscere il marito Bradford Beck, infatti, avrebbe vissuto un trauma non indifferente, come svelato in queste ore. Una “storia malata”, come l’ha definita lei stessa.

Giaele prima del marito Brad: “storia malata”

Durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi, Giaele De Donà ha raccontato di quella storia malata avuta prima di conoscere il marito Bradford. Così malata al punto tale da giustificare, oggi, il motivo per il quale accetta nella sua relazione il concetto di amore libero:

[…] Una storia comunque totalmente malata finita molto male anche. Malata di gelosia, di possessione, dove è arrivato anche con le mani. Anche questo mi ha fatto dire di non volere più una storia così. Anche proprio il prossesso, la gelosia, mi ha fatto venire il vomito.

Edoardo ha ascoltato la sua nuova amica ed ha poi commentato:

Sei passata da un eccesso all’altro, io queste cose proprio non le riesco a concepire, anche perchè la prima volta che ti tocca con un dito, basta. Perché quella è una tipologia di persona che non cambia.

Giaele ha quindi proseguito, spiegando cosa l’ha fatta innamorare del marito:

Infatti sai qual è la cosa che mi ha fatto innamorare di mio marito? Il fatto che lui in cinque anni non mi abbia mai urlato addosso nè detto mai mezza parola sbagliata. Quando litighiamo non gli è mai scappata un’offesa, non mi ha mai alzato la voce, mai! Questa cosa mi ha fatto innamorare di lui, mi ha sempre trattata come la persona più importante da tutelare sempre. Mi sono sempre sentita protetta di tutto e tutti con lui.