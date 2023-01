Nei giorni scorsi Matthias, il fratello minore di Giaele De Donà, ha fatto delle dichiarazioni sui social alquanto discutibili sul conto della sorella, criticandone il suo atteggiamento. Successivamente ha cancellato il suo sfogo ed ha fatto delle precisazioni spiegando di aver agito in quel modo solo perché non tollerava che venissero dette falsità sul conto di Brad e del suo rapporto con la famiglia.

Giaele, il fratello Matthias torna a parlare della sorella

Nelle passate ore Matthias è nuovamente intervenuto tornando sull’argomento nel corso del programma radiofonico Turchesando, condotto da Turchese Baracchi e ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it. Il fratello della Vippona ha commentato:

Sicuramente le mie parole dei giorni scorsi hanno scatenato il web. Ho parlato in fretta e furia, ci ho preso la mano. Diciamo che nel momento in cui viene toccata la mia famiglia, sminuiti quelli che siamo, ho deciso di intervenire. Tranne qualche piccolo aiuto, Brad ci mantiene con la sua forza, energia, fa sentire mia madre forte come non è mai stata. Non è Brad che ci aiuta, che ci fa fare la bella vita.

Ad ogni modo il ragazzo ha ammesso di comprendere poco l’atteggiamento di Giaele:

Mia sorella sta facendo il suo percorso nella casa, non è influenzata da nessuno dall’esterno. Posso dire che determinate cose non so perché le ha dette, determinate affermazioni sul marito e sulla famiglia. Posso dire che ho visto mia sorella un po’ scombussolata, chiusa nella sua bolla, come se si fosse creata una nuova famiglia e si fosse dimenticata della sua.

Sul matrimonio tra la sorella e Brad ha proseguito:

Non so della loro storia intima, so che loro hanno un rapporto speciale, diverso dai rapporti tradizionali. Penso che sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare, anche se ultimamente non lo sta facendo. So che comunque si fa vedere per come è, è una ragazza sveglia.

Cosa pensa invece del flirt che non ha negato di aver avuto con Taylor Mega? Ecco le parole di Matthias con un retroscena su quanto accaduto tra le due: